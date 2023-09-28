«النني» يشارك في تأهل أرسنال لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

شارك النجم المصري محمد النني، مساء الأربعاء، في تأهل فريقه أرسنال لثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، بعد الفوز على برينتفورد بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جتيش كوميونيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وجلس «النني» على مقاعد بدلاء الجانرز منذ بداية اللقاء، وشارك بديلًا في الدقيقة 82 بدلًا من زميله ريس نيلسون.

وعاد محمد النني للتواجد في قائمة مباريات أرسنال من جديد، بعد فترة من الغياب منذ يناير الماضي، وذلك لإصابة في الركبة تعرض لها مع الفريق اللندني، ليشارك في أول مباراة له مع المدفعجية منذ مطلع العام الحالي.

وسجل ريس نيلسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، ليعبر بفريق أرسنال إلى دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).