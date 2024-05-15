العمل: إطلاق حملة "معاً نحو بيئة عمل آمنة" بمجمع إعلام بورسعيد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فى اطلاق حملة توعية تحت شعار: "معاً نحو بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة" برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال المنعقدة بمجمع إعلام بورسعيد ، برئاسة د. سماح حامد أبو المعاطي، استكمالاً لفاعليات يوم السلامة العالمى ٢٠٢٤، والتى تستهدف التعريف بأهم اشتراطات السلامة والصحة والمهنية ونشر ثقافة السلامة بقطاعات الدولة المختلفة وأطراف العمل والإنتاج، والتى من المقرر أن تبدأ من أول يونيو ٢٠٢٤ حتى ١٥ يوليو المقبل.

جاء ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة ، للحد من إصابات العمل والوقاية من المخاطر المختلفة بأنواعها والحد من حدوثها ، للحفاظ على الأفراد والممتلكات، من أجل زيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة الاهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق اشتراطاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمنشآت والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وألقى مدير المديرية كلمة تناول خلالها أهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية نشر مفاهيم السلامة بين العاملين للوقاية من مخاطر العمل والحفاظ على حياتهم، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن الرد على استفسارات الحضور حول تطبيق إجراءات السلامة،وبعض المخاطر التي قد تحدث فى حالة عدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة.

وحضر اللقاء نجلاء إدوارد مدير المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد، و د. حسنى عطية مدير مديرية الزراعة، والمهندسة رشا شريف مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة.

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