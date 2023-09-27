لأول مرة.. اللجنة البارالمبية المصرية تلقي كلمة أمام الجمعية العمومية الدولية

ألقى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية، كلمة اللجنة الباراليمبية المصرية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية والذي تستضيفه البحرين حاليا.

وتعد هذه هي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية منذ عام 1989، التي يتم فيها عرض والقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية.

ويحضر الاجتماع الذي تستضيفه البحرين حاليا ممثلى 180دولة، ويمثل مصر في الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة.