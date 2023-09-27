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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة بالدقي وإزالة حواجز حديدية بشوارع بالعمرانية

استجابات لشكاوي المواطنين
استجابات لشكاوي المواطنين
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فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة وبعد تلقى الصفحه الرسمية للمحافظة شكوي  بشأن تراكم القمامة وسوء حالة النظافة بمحيط إحدى المدارس بشارع إيران وشارع التحرير بحى الدقى وعلى الفور قامت أجهزة حى الدقى وهيئة النظافه بالدفع بفرق نظافة  وتم رفع القمامة والمخلفات من محيط المدرسة وتحسين حالة النظافة بالمنطقة مع المتابعة الدورية لعدم تكرار الشكوي . 
كما تم تلقى شكوى من سكان شارع شوقى حبيب ( شكرى نجيب سابقاً) بحى العمرانية بشأن تضررهم من وجود حواجز حديدية بالشارع تعوق حركة السير بالإضافة إلى تواجد محل اطارات يشغل الطريق العام ويغلق الشارع .
وتم التعامل مع الشكوى من خلال حى العمرانية حيث تم رفع الحواجز الحديدية وكافة الاشغالات بالشارع محل الشكوى مع التشديد علي محل الاطارات بعدم تكرار التعدي علي الطريق العام.

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استجابات لشكاوي المواطنين رفع كفاءة النظافه رفع كفاءة النظافه بمحيط مدرسة بالدقي إزالة حواجز حديدية بشوارع بالعمرانية محافظة الجيزة
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