أوكرانيا: القوات الروسية تشن غارة جوية على مشارف ميكولايفكا

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بخيرسون أولكسندر بروكودين،، إن القوات الجوية الروسية شنت صباح اليوم الأربعاء غارة جوية على أطراف ميكولايفكا في منطقة خيرسون.

وأضاف بروكودين في منشور عبر تطبيق تليجرام ونقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بروكودين:"اليوم في الساعة 05:00، استخدم الجيش الروسي الطائرات لقصف ضواحي ميكولايفكا في منطقة بيريسلاف، ويجري الآن توضيح المعلومات حول الضحايا والأضرار".

وبحسب بروكودين، "شنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 119 هجوما، وأطلق 557 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وجراد وراجمات الصواريخ

والدبابات والطائرات والمسيرات، كما تم تنفيذ غارتين جويتين".

واستهدف الجيش الروسي الأحياء السكنية في المستوطنات وأراضي ومباني المؤسسات التعليمية والمصانع وسجن في خيرسون ومنشأة طبية في بيريسلاف وأصيب 12 شخصا جراء الهجوم الروسي.

وكما أفادت "يوكرينفورم"، أسقطت القوات الروسية، أمس، قنبلة جوية موجهة على منشأة طبية في بيريسلاف، بمنطقة خيرسون، وتضرر سقف أحد الأقسام ومبنى الطعام وغرفة الغسيل وغرفة الغلاية والجراج وغرف المرافق والتخزين.

وفي سياق متصل،أعلن أوليه سينيهوبوف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية هاجمت خمس مناطق في إقليم خاركيف.

وقال سينيهوف -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه على وجه الخصوص، تعرضت مناطق مثل خاركيف وبوهودوخيف وتشوهيف وكوبيانسك وإيزيوم لنيران روسية.

وأضاف سينيهوف أنه بعد القصف الروسي لمدينة فوفشانسك في منطقة تشوهيف، نُقل رجل يبلغ من العمر 65 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة. وتضرر منزل مستقل وأبنية منزلية في البلدة واندلع حريق. وفي فيلتشا وليمان في منطقة تشوهيف، تسببت الهجمات الروسية في إلحاق أضرار بالمنازل المنفصلة والمباني المنزلية، بحسب البيان.

