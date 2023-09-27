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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: «مش هقول اطمئنوا بالحكومة اطمئنوا بالله ومصر في أمان».. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إنه لا يوجد نجاح إلا بسبيل المصلحين، والمنهج اللي إحنا ماشيين بيه منهج بنحاول إنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي إن ربنا سبحانه وتعالى سيسدد الخطى».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء في احتفالية المولد النبوي الشريف: «لازم يكون عندنا ثقة في الله وفي المسار اللي إحنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة»، موجهًا رسالة مهمة: «اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى».

كما تابع الرئيس السيسي: «مش عايز أقول ليكم اطمئنوا بالحكومة لا اطمئنوا بالله.. كل عام وأنتم طيبين ومصر دائما بسلام وأمان بفضل الله».
 

 

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