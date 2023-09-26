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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بخطأ جنش.. مودرن فيوتشر يتأخر أمام الداخلية في الشوط الأول

فيوتشر
فيوتشر
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تأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر مع بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ضيفه الداخلية،والمقامة بينهما على ملعب استاد السلام بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، أحمد رفعت

هجوم: أحمد عاطف

وجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمود شعبان ،  محمد نصير ، ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ،عبد الكبير الوادي، عمر السعيد

وتسبب محمود عبد الرحيم جنس حارس فيوتشر في هدف في الدقيقة ٤٢ سجله اللاعب كمبادي

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مودرن فيوتشر فيوتشر الداخلية السلام الدوري المصري
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