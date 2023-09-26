مصرع شخص بـ"ضربة على الرأس" في مشاجرة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به وذلك بعد إصابته بنزيف فى المخ وكسر بالجمجمة جراء تعرضه للضرب بعصا خشبية على رأسه خلال مشاجرة بقرية كفر أبو العينين مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتورط فى ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة للعقيد أحمد الصديق، مأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، بوصول"محمد .و.ح"، 32 عامًا، مقيم بقرية كفر أبو العنين، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ وتوفي فور وصوله " ادعاء تعدى".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي ابوشتيه، رئيس الماحث، لمكان البلاغ، بالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتوفي أو أحد الأشخاص داخل القرية على إثرها تلقى ضربة على رأسه بعصا خشبية مما أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم المتورط فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتة اقر واعترف بنشوب مشاجرة ووجود خلافات مع المجني عليه وتعديه عليه بالضرب بعصا مما أدى الى وفاته.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وبيان وتحديد سبب الوفاة،وتحررر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة