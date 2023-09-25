أحمد موسى: الشعب المصري يطالب السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية

علق الإعلامي أحمد موسي، على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن فيه الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال موسي، خلال تقديم برنامجه "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الإثنين، إن هناك توافد من المواطنين بكثافة على مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، مضيفًا أن الشعب المصري هو من يطالب السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن الشهر العقاري يستقبل المواطنين لعمل التوكيلات لأي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مكاتب الشهر العقاري الذي سيتم تحرير التوكيلات للمرشحين للانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه سيتم توقيع عقوبات علي أي مواطن يحاول تحرير أكثر من توكيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.