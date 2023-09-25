الرقابة المالية تعد البرامج التدريبية اللازمة لتراخيص الأوراق المالية

كلف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات بالبورصة المصرية.

كما سيقدم المعهد برامج تدريبية لمديري الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديري علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات وغيرها من البرامج وفقاً لما هو مقرر قانوناً، حيث ستكون هذه البرامج هي المعتمدة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المشار إليها.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة في تأهيل وتدريب المهنيين بالأنشطة المالية غير المصرفية تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة في النظام المالي غير المصرفي.

جدير بالذكر أنه وفي ضوء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية فمن المتوقع أن يكون للاتحاد دوراً هاماً في مجال التدريب بعد تفعيل دور اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لديه، وذلك بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية والبورصة المصرية.