طائرة الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا بغزة.. ومستوطن يدهس شابًا وفتاة جنوب الضفة الغربية

قصفت طائرة بدون طيار إسرائيلية مساء اليوم الأحد، موقعا بين بلدتي جباليا وبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" قد أفادت في وقت سابق يوم بقيام طائرة حربية بدون طيار باستهداف موقع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأدت الغارة إلى تدمير الوقع أيضًا.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية تقام لليوم التاسع، في عدة أماكن شرق القطاع احتجاجا على انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة وضد المقدسات والأسرى بسجونه.

وفي محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة، وفتاة، جراء دهسهما من قبل مُستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطن اجتاز بسيارته حاجزا عسكريا وصدم متجرًا يعود للشاب حمدي يحيى ادعيس (21 عامًا) وهو من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب في إصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابيْن إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.