بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي الساحلي بمدخل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وتم نقل المصابين لمستشفي رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مأمور مركز رشيد يفيد بوصول المستشفي المركزي، مصابين بحادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بالطريق الدولي الساحلي بمدخل بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وهم كل من:" ا.م، 20 عامًا، ر.ا، 17 عامًا، س.ا، 16 عامًا، ن.م، 44 عامًا، ا.ل، 53 عامًا، ي .ا، 8 سنوات، م.ع، 30 عامًا، ي.ا، 19 عامًا، ع.ع، 55 عامًا، م.و، 21 عامًا"، وجميعهم مقيمون بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل بالبحيرة

وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى أمام منطقة الكافيتريات بمركز إدكو، في البحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص ونقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقلا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم كل من: «أ. م»، ٢١ عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «ع. م» ٢٤ عاًما، اشتباه ما بعد الارتجاج، «م.ا»، ٢٢ عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف.

كما أُصيب في الحادث كل من: «ع. ا» ٤٨ عامًا، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالذراعين، «م. ص» ٣٦ عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم والذراعين، «م. ط» ٢٨ عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والذراعين، و «ا. ر» ٣٥ عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والذراعين، وجميعهم مقيمين بالعامرية.

تم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.