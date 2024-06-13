"المحطات النووية": تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة بالضبعة 19 نوفمبر

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة، بمحطة الضبعة النووية في محافظة مطروح يوم 19 نوفمبر 2024، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الطاقة النووية الذي يتم الاحتفال به في نفس التاريخ من كل عام، وسيكون تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة يوم 6 أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد النصر.

وأشار الوكيل، إلي أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل يستغرق نحو 14 شهرا تقريبا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى والثانية، حيث تم وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى في 21 مارس 2023 وتم تركيبها في 6 أكتوبر الماضي، كما وصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 25 أكتوبر 2023 وتم تركيبها في 19 نوفمبر الماضي.

لافتا إلى أن “مصيدة قلب المفاعل”، تعتبر معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور، والتي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه في مبنى المفاعل أسفل قاع وعاء المفاعل، بهدف رفع درجة أمان وسلامة الوحدة حال حدوث أي أمر خارج إطار التصميم، لالتقاط المواد الأساسية المنصهرة في حالة الانصهار غير المحتمل، مما يمنعها من الهروب والتسرب من مبنى الاحتواء، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل، قد يلحق بوعاء الاحتواء، وكذلك تمنع انتشار المواد المشعة في البيئة بما يعزز أمان المحطة النووية.