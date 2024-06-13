الخط الثالث للمترو: تغيير وقت الانتظار بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT عن تغيير وقت الانتظار بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى بدايةً من الغد وهو كالآتي:

الخط الثالث

• وصول القطار كل 6 دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهاب وعودة.

• وصول القطارات كل 13 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهاب وعودة.

قطار العاصمة

• وصول القطارات كل 15 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة بدر ذهاب وعودة.

• وصول القطارات كل 30 دقيقة من محطة بدر إلى محطة مدينة الفنون والثقافة أو محطة مدينة المعرفة ذهاب وعودة.

مع العلم أنه سيتم الرجوع لوقت الانتظار الطبيعي بين القطارات بعد الاجازة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/ 6 .