الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لـ"فياريال" أمام رايو فاليكانو

أعلن خوسيه روخو مارتين المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: خوان فويث، راؤول ألبيول، عيسى ماندي، البيرتو مورينو.

خط الوسط: دانيال باريخو، سانتي كوميسانيا، أليخاندرو باينا رودريغيز.

خط الهجوم: جيرارد مورينو، ألكسندر سورلوث، يريمي بينو.

يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس فى ترتيب الليجا، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط.