بملابس المهرجين.. غدًا ورشة "جدو محمد" تسعد أطفال الأورام بالمنصورة

وردة وضحكة هو عنوان الاحتفالية التي تقوم بها “ورشة جدو محمد” غدا صباحا مع أطفال مستشفى الأورام بالمنصورة

يقدم أفراد الورشة خلالها العديد من الأنشطة مثل ورشات الحكي، وصناعة زهور ملونة، ورسم وتلوين وهي الأنشطة التي يفضلها الأطفال، إلى جانب الهدايا التي تودعهم بها.

من المعروف أن الورشة تشرف عليها الشاعرة والكاتبة أمل جمال وتقدم خدماتها لأطفال السرطان بالدرجة الأولى منذ عام 2016.

أنشطة الورشة تقوم على أسس تربوية ونفسية تدعم الأطفال خلال معركتهم مع المرض وتعتمد الفرح والبهجة أدواتها في التعامل مع الأطفال لما لهم من تأثير في مساعدتهم على الشفاء.

يقدم الأنشطة غدا محمد أحمد جمال و حنين محمد جمال و عمر محمد جمال ومريم شريف جمال، و نوران شريف جمال و محمد شريف جمال، وجميعهم طلاب في مراحل التعليم المختلفة يجمعهم هدف واحد هو إسعاد الأطفال وتمنى الشفاء لهم جميعا.