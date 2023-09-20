وفاة والدة دينا الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد المشير

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي.

تأتي وفاة والدة دينا بعد مرور خمس أشهر من وفاة والدها، حيث رحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر إبريل الماضى.

وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.