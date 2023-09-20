العلماء يكشفون أسرارًا جديدة حول النمر التسماني المنقرض

في خطوة استثنائية ومثيرة لعلم الوراثة، تمكن علماء من عزل وفك تشفير جزيئات RNA من كائن منقرض منذ قرون طويلة، النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم الثيلاسين.

وأتاحت هذه الجزيئات الوراثية للعلماء فهم أفضل لكيفية عمل جينات هذا الحيوان، ونشروا نتائج أبحاثهم في دراسة نشرت في المجلة العلمية Genome Research.

النمر التسماني، وهو حيوان من نوع الكيسيات وحجمه يشبه القط، انقرض منذ نحو 2000 عام تقريبًا في كل مكان عدا جزيرة تسمانيا الأسترالية. حيث تم اصطياده بشكل مكثف من قبل المستوطنين الأوروبيين حتى وصل إلى حد الانقراض. النمر التسماني الأخير الذي عاش في الأسر، والذي كان يُدعى بنجامين، توفي بسبب التعرض للبرد في عام 1936 في حديقة الحيوان ببوباريس في تسمانيا.

الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة لم يهدفوا إلى إعادة الحياة للنمر التسماني، ولكنهم ركزوا على فهم أعمق لتركيبته الجينية، مما قد يساعد في جهود إعادة إحيائه في المستقبل.

أحد الباحثين في هذا المجال، أندرو باسك، قال إن هذه الدراسة تعتبر "تاريخية".

وأضاف: "كنا نعتقد في السابق أنه يمكن الحصول فقط على DNA من العينات القديمة، ولكن هذه الدراسة تظهر لك أنه يمكن أيضًا الحصول على RNA من الأنسجة".

تمكن الفريق البحثي من تسلسل RNA من الجلد والعضلات الهيكلية للعينة وتحديد الجينات الخاصة بالنمر التسماني. هذه المعلومات تشكل جزءًا من ما يُعرف بالـ "النقلون" للحيوان، وهو ما يماثل دور المعلومات المخزنة في الDNA والتي تُعرف بالجينوم.

فهم RNA يمكن أن يساعد العلماء على فهم أعمق لبيولوجيا الحيوان، حيث يمكن أن يُصوّر الـRNA ككتاب وصفات يساهم في إعداد وصفات متعددة ومتنوعة من الـDNA الرئيسي. هذا يعني أنه بفهم أفضل للـRNA، يمكن للعلماء الاقتراب أكثر من فهم الجوانب البيولوجية لهذا الكائن المنقرض وأنواع أخرى من الكائنات القديمة.

إن هذا الاكتشاف الثوري يفتح الأبواب أمام دراسات أعمق حول الكائنات المنقرضة ويجلب آفاقًا أكبر لاستعادة أجزاء من تراثنا البيئي القديم.