المنيا.. رئيس مطاي يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

عقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي اليو الثلاثاء اجتماعا تنفيذيا بنواب المركز ورؤساء القري والاحياء وذلك لبحث مدى جاهزية المدارس بدائرة المركز لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م بحضور ربيع عبد العظيم و فضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز .

وأكد المحاسب هشام فايز علي رفع كفائة منظومة النظافة بالقري والاحياء خاصة في الاماكن المتواجد بها المدارس ومتابعة حملات النظافة اليومية حول وبجوار المدارس بدائرة المركز والمتابعة المستمرة مع الادارة التعليمية للانتهاء من التجهيزات والاستعداد لاستقبال الطلاب في عامهم الدراسي الجديد ،

ووجه رئيس مدينة مطاي علي تضافر الجهود والتعاون بين الادارات المختلفة للظهور بأفضل صورة ممكنة خلال بداية العام الدراسي والاستمرار بهذا المستوى للحفاظ علي الصحة العامة وعلى صحة أبنائنا الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بالانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

FB_IMG_1695142070106

FB_IMG_1695142065933

FB_IMG_1695142058896

FB_IMG_1695142062791