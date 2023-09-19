بكين تستدعي السفيرة الألمانية احتجاجا على وصف الرئيس الصيني بـ" الديكتاتور"

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الصين استدعت السفيرة الألمانية في بكين، باتريشيا فلور، للاحتجاج على وصف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرئيس الصيني شي جين بينج بالـ"ديكتاتور".

ودانت وزارة الخارجية الصينية بشدة وصف الوزيرة الألمانية للرئيس الصيني بـ"الديكتاتور" معتبرة ذلك "استفزازا سياسيا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن "هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقا وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازا سياسيا فاضحا".

ووصفت بيربوك الرئيس شي بـ"الديكتاتور"، في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" في 14 سبتمبر خلال زيارتها للولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة في سياق الحدث عن عن الحرب في أوكرانيا "إن ربح بوتين هذه الحرب، فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الديكتاتورين الآخرين في العالم، مثل الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن الصين "مستاءة بشدة" من هذا الكلام واتخذت "خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية".

واعتبر ناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة أجريت معه في برلين الاثنين أن الطريقة التي تحكم بها الصين، من خلال نظام "الحزب الواحد"، لا تتوافق "مع أفكارنا الديموقراطية".