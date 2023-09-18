ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ميقاتي يصل إلى نيويورك لتمثيل لبنان في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد اللبناني إلى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد.

ووفق البرنامج المقرر سيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.

ويشارك ميقاتي اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" وسيلقي كلمة في المنتدى مساء اليوم، ثم يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة.

ads
نجيب ميقاتي نيويورك الامم المتحده لبنان
ads