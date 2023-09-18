تعليم جنوب سيناء تقتنص المركز الأول جمهوريا في مسابقة "الإبداع طموح"

حصدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة السنوية “ الإبداع طموح” لعام 2023، التي تقيمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه هنأ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطالب أحمد محمد مصطفى المحمدي، الصف الخامس، من مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، صاحب المركز الأول، في مسابقة “الإبداع طموح” المجال الأدبي، على هذا المركز المشرف وموهبته الأدبية المتميزة في فن كتابة المقال، حيث فاز مقاله “إنجاز من الإنجازات الحديثة للدولة المصرية” بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، مثمنًا جهود مشرفيه، وفريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وقسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة رأس سدر التعليمية؛ لتحقيق هذا المركز، كما هنأ إدارة المدرسة والعاملين فيها، وأسرة الطالب على رعايتها لموهبته، مشيرا إلى أنه سيجرى تكريم الطالب من قبل المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تسعى جاهدة، إلى اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميا، وثقافيا، واجتماعيا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع، كما أكد أن المديرية لا تدخر أي جهد في شراكة قوية وتعاون بناء يعود بالنفع والخير على أبنائنا الطلاب والطالبات.

من جانبها وجه فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التهنئة لوكيل الوزارة كما قدم الشكر لدعمه المتميزين والموهوبين من الطلاب والطالبات في جميع الأنشطة المختلفة.

يشار إلى أن مسابقة " الإبداع طموح " تهدف لتنمية روح البحث العلمي، والتشجيع على الابتكار والإبداع، وترسيخ حب المعرفة، وخلق روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، وإظهار مواهبهم الخفية فى مجال الإبداع العلمى، والتقني، والأدبي. وتتضمن 3 مراحل تعليمية المسابقة الأولى تستهدف الموهوبين في استخدام التقنية، ويجرى تنفيذها باستخدام الأدوات التقنية الحديثة ( الكمبيوتر - التاب - الفون.. ) يجرى اختيارها من خلال المتسابق بحيث يكون الموضوع المقترح مرتبط بالشعار الخاص بالمسابقة لهذا العام ويعبر عن طموحات المتسابق وأفكاره، والمسابقة الثانية تستهدف الموهوبين أدبيا في المقال، بينما المسابقة الثالثة تستهدف الموهوبين في المجال العلمي، عن طريق اختيار موضوع للبحث العلمي أو الاختراعات والابتكارات.