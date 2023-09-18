رئيس جامعة سوهاج: زيادة أعداد آسرة العناية المركزة بالمستشفي الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، العنايات المركزة بالمستشفى الجامعى، وذلك لمتابعة الحالات الصحية للمرضى، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي، الدكتور أحمد علي إسماعيل المشرف علي العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفى القديم.

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسعى إلى التوسع فى العنايات المركزة وزيادة عدد الأسرة، حيث تم زيادة عدد أسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، بعناية التخدير العصبية والأمراض الصدرية، بالإضافة إلي عناية الإصابات، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، واستقبال الحالات المحولة من مستشفى الطوارئ.

وشدد النعماني خلال جولته على متابعة منظومة التطوير المستمر للمهارات الفنية والإدارية للطواقم الطبية والإدارية، موجهاً الشكر لكل القائمين على خدمة المرضى وجهودهم المبذولة من آجل تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور أحمد علي اسماعيل ان رئيس الجامعة قام بمناظرة الحالات الصحية المرضية الموجودة بالعنايات المركزة، للوقوف علي حالاتهم الصحية، والاطمئنان علي بعض مرضي الحوادث وما بعد العمليات الجراحية، مضيفاً ان المستشفي الجامعي الجديد يضم عدد ٣٠ سرير عناية مركزة، والمستشفي القديم تضم ٣٥ سريرا عناية مركزة.