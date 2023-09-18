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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 19.300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.9 مليون جنيه تقريبا.

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