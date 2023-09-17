بالتفاصيل.. تنفيذ 787 ندوة عن أخلاق الرسول في مساجد دمياط

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط عن تنظيم 787 ندوة عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان " رحمته بالأطفال " ضمن مبادرة هذا نبينا .

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ،تقام يوم الأربعاء القادم 787 ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله .

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن هناك بشري سارة لخطباء المكافأة المتطوعين وهي الالتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.

واضاف سلامة في تصريحات له أنه على الخطباء المتطوعين لدى مديرية أوقاف دمياط والإدارات الفرعية لها،سرعة التوجه لمديرية أوقاف دمياط للإلتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف .

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن الاوراق المطلوبة صورتين شخصية،وصورتين بطاقة، وصورتين المؤهل الدراسي،ودوسيةبلاستيك.

وأكمل الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن المركز سيقبل الدبلوم والمعاهدالفنية والمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا من غير الأزهريين .

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة اوقاف دمياط أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية وما تقوم به من تربية النشء تربية أخلاقية منضبطة وتثقيفهم بالفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وما تقوم به الوزارة من رعاية واهتمام وتحفيظ وتكريم وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عناية ،تم تنظيم الإحتفالية تحت إشراف الدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة و الشيخ محمود أبو النجا رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية و الشيخ رضا يحيى الباشا رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية ومتابعة الدكتور محمود محسن أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية والمنسق الإعلامي للمديرية و مديري الإدارات.