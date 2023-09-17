«ركب لها كاميرات أمام شباك الصالة».. سيدة تحرر محضر ضد جارها في التجمع الأول

تقدمت سيدة ببلاغ ضد جارها في كمبوند بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، بسبب قيامه بترك أشجار الفيلا خاصته تعلو حدود الفيلا خاصتها، وتركيب كاميرات مراقبة علي حائط الفيلا الخاصة به، دون أن يراعي حقوق الجار.

حيث اكتشفت مقدمة البلاغ حال قيامها بفتح " النافذة" أن الكاميرا موجهه نحو صالة الفيلا الخاصة بها في الطابق الثاني، وتكشف كل أركان المنزل بما في ذلك غرف النوم، وعندما حاولت التحدث مع جارها قام بالتعدي عليها بالسباب والشتائم.

وأضافت مقدمة البلاغ سعاد محمد خلال المحضر الذي حمل رقم ١٢٧٨٨ إداري قسم شرطة التجمع الأول، أنها لا تستطيع أن تجلس بحريتها داخل منزلها بسبب قيام الجار بتركيب هذه الكاميرا، لذلك قررت اللجوء للأجهزة الأمنية بعدما فشلت كل الطرق الودية لحل النزاع، لاسيما بعد قيام الجار بتربية «كلب» شرس في حديقة الفيلا الخاصة به، ولا يقوم بوضعة داخل المكان المخصص له، وهو الذي بث الرعب في نفسها وأطفالها خشية إصابتهم بمكروه.

وتابعت مقدمة البلاغ، أن الجار المشكو في حقة رفض قرار جهاز القاهرة الجديدة، بقص الطول المخالف للشجر، وتم اللجوء لشرطة التعمير لتنفيذ القرار، إلا أنه لم يتم اتخاذ الاجراء اللازم من وقت صدوره، مشيرة إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة التجسس علي منزلها بالكاميرات.