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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على محال حلوى المولد النبوي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية و محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وخاصة مصانع ومحالّ بيع حلويات المولد النبوي الشريف وتشديد الرقابة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
بالإضافة إلى دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

وأكد رحمي، خلال الاجتماع، على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

كما شدد المحافظ، على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها، وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها

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