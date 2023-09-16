السعودية وكوبا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الوزراء الكوبي بيدرو ماريرو، اليوم السبت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الكوبية هافانا، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما بحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية (السعودية 2030)، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، والتي عقدت في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، حيث أكد في كلمة المملكة إيمان السعودية بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.