الدوري الإسباني.. فالنسيا يباغت أتلتيكو مدريد بثنائية في الشوط الأول

باغت فريق فالنسيا، ضيفه أتلتيكو مدريد بتسجيل ثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

أنهى فالنسيا، الشوط الأول من مباراته ضد أتلتيكو مدريد، متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما هوجو دورو في الدقيقتين 5 و34.

بهذا التقدم، أربك فريق الخفافيش حسابات المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الأتلتي، وعدل من طريقة اللعب وأجرى تغييرًا مبكرًا بخروج توماس ليمار ونزول جافي جالان بدلًا منه في الدقيقة 44.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد فالنسيا بالمركز الحادي عشر وفي رصيده 6 نقاط.

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة أمام فالنسيا، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أزبيليكويتا - سافيتش - فيتسل - هرموسو.

خط الوسط: يورينتي - باريوس - ليمار - ريكيلمي.

وفي الهجوم: جريزمان - موراتا.