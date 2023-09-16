الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتأخر أمام برايتون في الشوط الأول

تقدم فريق برايتون على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ برايتون المباراة بقوة وسيطر على اللقاء وتمكن من تسجيل هدف عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 20، وحاول مانشستر يونايتد تعديل النتيجة لكن دون جدوى.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام برايتون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: سيرجيو ريجيلون - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - كاسيميرو - كريستيان إريكسن

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يأتي برايتون بالمركز السادس بـ9 نقاط.

