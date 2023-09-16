كأس الكونفدرالية.. أرتا سولار يضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك

تأخر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بهدفين دون رد أمام مضيفه أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف الفريق الجيبوتي مع بداية أحداث الشوط الأول، ولم يتم عرض الهدف بسبب انقطاع البث من المصدر، وأضاف الفريق الجيبوتي الهدف الثاني في الدقيقة60 عن طريق اللاعب ألابا محمود.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.