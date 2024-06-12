نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تركيب الانترلوك بكفر الدوار

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات ونسب التنفيذ.

تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة أسطوفان بكفر الدوار

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة أسطوفان، كما تابعت معدلات الأداء ونسب التنفيذ وجودة الأعمال، مشددة على استمرار متابعة تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما تفقدت الأعمال الجارية لرصف شارع الحدائق بطول 1300 متر، من خلال وضع طبقة الأسفلت الرابطة وأعمال الرصف النهائي، حيث تم الإنتهاء من أعمال إنشاء صفايات الأمطار، والميدة الخرسانية، وجاري تركيب الانترلوك للأرصفة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ومن خلال قسم الرصف بالوحدة المحلية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

واشادت بالجهود الكبيرة والملموسة التي تقوم بها محافظة البحيرة لخدمة المواطن البحراوي وأن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات والمجالات، ووجهت بسرعة نهو الأعمال الجارية وفق البرنامج الزمني المحدد لها وبالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.

أعمال تطوير مدخل كفر الدوار

وأكدت نهال بلبع، استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفق أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ البحيرة لأعمال تطوير مدخل مدينة كفر الدوار بدايةً من الطريق الزراعي حتى الكوبري العلوي، بطول 600 متر، وبإجمالي مسطح 25 ألف متر2، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

وقالت نائب محافظ البحيرة، إنه يتم توسعة ورصف الطريق ليصبح بعرض 18 متر لكل حارة، وعمل تخطيط وإرشادات وعلامات مرورية، وكذلك إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء أماكن انتظار للسيارات منعًا للوقوف العشوائي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل أعمدة الإنارة، مع إعادة إنشاء وتخطيط الجزيرة الوسطى للطريق، وذلك بما يخدم حركة المواطنين والسيارات أثناء دخول المدينة أو الخروج منها للطريق الزراعي، ويقلل من الكثافة والازدحام المروري بالطريق باعتباره المدخل الرئيسي والأهم للمدينة.