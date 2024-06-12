بنك مصر و"سي آي كابيتال" يحصدان 19 جائزة ومركزًا متميزًا عن أفضل العمليات التمويلية والاستثمارية

قامت مؤسسة EMEA Finance أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، بإعلان جوائزها عن عام 2023، في الاحتفال المهيب الذي نظمته مؤسسة EMEA Finance العالمية يومي الأربعاء و الخميس الموافقان 5 و 6 يونيو 2024، بحضور لفيف متميز من قادة القطاع المصرفي ومجتمع الاستثمار حول العالم، وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، فضلاً عن التقييم المستقل لكل عملية تمويلية من قبل لجنة تضم أكبر خبراء الاستثمار حول العالم، وقام محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر باستلام الجوائز التي توج بها البنك بحضور مجموعة من فرق العمل ببنك مصر، حيث حصد بنك مصر جائزة "أفضل بنك لترتيب عمليات إعادة هيكلة في إفريقيا لعام 2023"، و"أفضل عملية إعادة هيكلة بإفريقيا"، و"أفضل تمويل بالعملة المحلية بإفريقيا"، و"أفضل عملية تمويل مشترك بإفريقيا"، و"أفضل عملية تمويل مشترك بشمال إفريقيا"، و"أفضل عملية تمويل مشترك لهيئات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، كما حصل على عدة جوائز كأفضل عمليات تمويلية في مصر وهى: "أفضل عملية تمويلية عن مشروع ترفيهي" ، و"أفضل عملية تمويلية في مجال صناعة البتروكيمياويات"، و"أفضل عملية تمويلية في قطاع الاستثمار العقاري"، و"أفضل عملية تمويلية في قطاع السياحة"، و"أفضل عملية تمويلية في قطاع البنية التحتية" ، و"أفضل عملية تمويلية في قطاع العقارات" و"أفضل صفقة استحواذ مؤسسات مالية بإفريقيا".

كما حصل بنك مصر على جائزة "أفضل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تقليص فجوة التمويل بين الجنسين" وذلك في ضوء حصول بنك مصر علي تمويل بمبلغ 234 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وذلك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن ضمنها المشروعات التي تديرها رائدات الاعمال من السيدات.

ونجح البنك في إتمام عمليات تمويل بالمشاركة مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي المصري في ترتيب وتسويق والمشاركة في تمويل ما يقرب من 26 تمويل مشترك خلال العام بلغ إجمالها حوالي 246.7 مليار جنيه مصري، حيث استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى31 ديسمبر 2023 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 246.7 مليار جنيه مصري وذلك في العديد من القطاعات (الاستثمار العقاري، البترول والغاز، السياحة، النقل، الأعلاف والدواجن، الأسمدة، البتروكيماويات، الغزل والنسيج، المقاولات، الكابلات)، و التي بلغت قيمة حصة بنك مصر من تلك العمليات 115.8مليار جنيه مصري تقريباً.

في حين حصدت شركة سي آي كابيتال المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة وأحد الشركات التابعة لبنك مصر على جائزة "أفضل مؤسسة مالية في مجال الاندماج والاستحواذ في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" لعام 2023 بالإضافة إلى عدد من الجوائز في مجال الاستثمارات المالية تأتي في مقدمتها جائزة "أفضل عملية في مجال الاندماج و الاستحواذ علي مستوي القارة الإفريقية" بالتعاون مع قطاع الاستثمار و الأسواق المالية ببنك مصر، بالإضافة إلى جوائز: "أفضل عملية في مجال متابعة وتنفيذ تمويل على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"أفضل عملية في مجال الخصخصة على مستوى إقليم أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، و "أفضل عملية في مجال الاندماج والاستحواذ في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

يذكر ان شركة سي آي كابيتال نجحت من خلال نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات في إتمام 14 صفقة متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 35.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، مما ساهم في حصول الشركة على العديد من الجوائز الدولية المرموقة مثل "أفضل مستشار لأسواق الدين"، و"أفضل مستشار لصفقات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري".

ويعد هذا تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات ، حيث حصل البنك على عدد من الجوائز الرائدة والمتخصصة في مجال ائتمان الشركات والتي يأتي في مقدمتها الجائزتين التي تم منحهما لبنك مصر من مؤسسة يوروموني العالمية كأفضل بنك في مجال ائتمان الشركات و أفضل بنك إسلامي محلي بالسوق المصري لعام 2024 وذلك للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن عدد من الجوائزوالمراكز المتميزة الحاصل عليها البنك عن عام 2023 من قبل كل من: مؤسسة بلومبرج العالمية، مجلة انترناشونال فاينانس، و مجلة وورلد بيزنس اوتلوك، ومجلة جلوبال بيزنس اوتلوك، ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلي بيزنس، ومجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانيشيال تايمز العالمية، ومجلة جازيت العالمية، ومجلة كابيتال فاينانس انترناشونال.

كما حصل البنك في مجال إدارة الأموال والمراسلين علي عدة جوائزخلال عام 2024 منها جائزة "أفضل بنك في إدارة الخزانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "أفضل بنك في إدارة السيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "أفضل بنك في مجال استبدال العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"أفضل بنك في إدارة النقد في مصر من مجلة ذا يوربيان 2024"، فضلاً عن عدد من الجوائزوالمراكز المتميزة الحاصل عليها البنك عن عام 2023 في نفس المجال من: مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، مجلة انترناشيونال بيزنس، مجلة جازيت العالمية، مجلة بيزنس تابلويد، ومجلة آسيان بانكينج أند فاينانس.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، وهم بمثابة شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.