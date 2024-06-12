الثانوية العامة 2024..غياب 6 طلاب فى اليوم الثاني ولا شكاوي من الامتحانات بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن غياب 6طلاب في ثاني يوم من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة من إجمالي 1772 طالب وطالبة وحضر الامتحان 1772 طالب وطالبة.

أكد وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لا شكاوي من امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء حسبما تقرير غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم والمكلفة بمتابعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس و تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

فيما استقبلت 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس نحو 1772طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها أن رؤساء المراكز والقرى تولوا توزيع المياه والعصائر المثلجة على الطلاب أمام كافة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إضافة إلى القائمين على تنظيم اللجان، و أفراد الطاقم الطبي، والدفاع المدني، والأهالي المنتظرين لأبنائهم خارج اللجان.

كان قد أدى 1772 طالبا وطالبة الامتحانات اليوم في مادتي الاقتصاد والإحصاء أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.