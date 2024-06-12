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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات كلية الطب البيطري

رئيس جامعة المنيايتفقد
رئيس جامعة المنيايتفقد امتحانات كلية الطب البيطري
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تابع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي  الثاني بلجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة، وذلك للاطمئنان على توفير الكلية لطلابها الأجواء الملائمة لأداء الامتحان، إلى جانب التأكد من الالتزام بتطبيق التعليمات المُنظمة لضبط سير الامتحانات، وجميع الإجراءات المُتخذة لمنع حالات الغش.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور صفوت علي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تفقد رئيس الجامعة، لجان امتحانات الفرقة الأولى، والتي يؤديها الطلاب في مادة الاقتصاد وإدارة المشروعات الطبية البيطرية، كما تفقد لجان الفرقة الثانية، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة فسيولوجيا خاص ومقارن، بالإضافة إلى تفقده لجان الفرقة الثالثة، والتي يؤدي طلابها امتحان مادة باثولوجيا الأجهزة.

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