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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم بمكتبة بالديوان العام ،الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

ورحب محافظ الغربية ،بالأنبا إغناطيوس معرباً عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمناً حرصهم على مشاركة أخوتهم المسلمين في جميع الأعياد ومؤكداً على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكداً أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

وقدم الانبا اغناطيوس خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لمحافظ الغربية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والازدهار على مصر الحبيبة وعلى أبناء محافظة الغربية .

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IMG-20240612-WA0067
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الأضحى المبارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحلة الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقديم التهنئة