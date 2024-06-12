مؤتمر بجامعة الفيوم يوصى بتطوير مهارات الطلاب في مجال الصحافة والإعلام

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن جامعة الفيوم المؤتمر العلمي السنوي الأول الذي تنظمه كلية الألسن، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الكلية.

قالت الدكتورة نجلاء سعد أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية داخل الكلية والنظر في نشاطات الأقسام العلمية للنهوض بالكلية مستقبلاً.

وقدمت عرضًا لأبرز النشاطات التي قام بها قطاع خدمة المجتمع بالكلية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وعقد بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

من جانبها استعرضت الدكتورة أمل إبراهيم أبرز الأعمال التي قام بها قطاع شئون التعليم والطلاب من خلال العمل على تطوير منظومة شئون التعليم والطلاب وإنجاز إجراءات الامتحانات والاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين وذوي الهمم.

وقدم محمد عبد الرحمن عرضًا لإنجازات وحدة القياس والتقويم كما قدم عرضًا لما تم إنجازه بوحدة ضمان الجودة، وعرض ممثلو الاقسام العلمية لأبرز الأنشطة والمقترحات لتطوير العملية التعليمية لكل قسم على مدار العام.

وعقب انتهاء المؤتمر أعلنت الدكتورة نجلاء سعد أبرز توصيات المؤتمر وجاءت كالتالي.

العمل على الاهتمام بتوصيف المقررات ورفع الكتب علي المنصة في وقت مبكر، والتعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال، وتفعيل دور الطلاب وتطوير مهاراتهم في مجال الصحافة والإعلام باللغات الأجنبية، والعمل على تشجيع الطلاب على المشاركه في البحوث والمؤتمرات العلمية، والسعي نحو إنشاء مجلة علمية للكلية،و تخصيص وقت محدد لممارسة النشاط الطلابي دون تعطيل العملية التعليمية.

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