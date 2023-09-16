جنوب سيناء تحصد 4 ميداليات في بطولة الدوري الإفريقي للووشو كونغ فو

فجر أبطال فريق أبودريس في محافظة جنوب سيناء، مفاجأة من العيار الثقيل، في بطولة الدوري الإفريقي للووشو كونغ فو التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، باقتناصهم 4 ميداليات بواقع ميداليتان ذهبيتان ومدياليتان فضيتان.

وأعرب الكابتن محمد صبحي، مدرب الفريق لـ"البوابة نبة نيوز" عن بالغ سعادته ورضاه التام بما حققه فريقه في بطولة الدوري الإفريقي للووشو كونغ فو معلقا: "بعد صمت طال 25 يوما معسكر مغلق تمرين للأبطال قبل بطولة الدوري الافريقي، شارك فريق ابورديس في بطولة الدورة الافريقية الثانية في استاد القاهره الدولي تحت رعايه الاتحاد الافريقي للوشو كونغ فو بأربعة ابطال ويحصدون اربع ميداليات متنوعه اثنين ذهب واثنين فضة.

واشار الكابتن محمد صبحي الى ان الابطال الذين احرزوا الميداليات هم: مازن على فوزي أول افريقيا، وسيف الدين سعد جابر أول افريقيا، وحبيبة الله حسام فوزي ثاني افريقيا، وحبيبة بدران محمد ثاني افريقيا.

وهنا فريقه المشارك في البطولة، مهديا فوز البطولة لراعي الرياضة في جنوب سيناء اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومتمنيا التوفيق لابطال راس سدر بنين والبنات.

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