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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد ميهوب "صور"

أحمد ميهوب حارس بيراميدز
أحمد ميهوب حارس بيراميدز الجديد
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أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع الحارس أحمد ميهوب قادما من صفوف نادي غزل المحلة، في آخر الصفقات الصيفية في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز، دعم فريق الكرة الأول بمجموعة من العناصر المهمة استعدادا للموسم الجديد. 

 

ونجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، في إنهاء الأمور الخاصة بضم أحمد ميهوب لدعم مركز حراسة المرمى في ظل مشاركات عديدة تنتظر الفريق في الموسم الجديد.

ويعتبر موهوب من العناصر المميزة والتي لفتت الأنظار في الموسم الماضي، حيث يبلغ الحارس ٢٧ عاما بدأ مشواره في نادي سمسطا قبل أن ينضم لوادي دجلة ثم لافيينا، وغزل المحلة، قبل أن يتمم انتقاله لنادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية.

نادي بيراميدز أحمد ميهوب حارس بيراميدز الميركاتو الصيفي دوي أبطال أفريقيا
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