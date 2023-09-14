هندسة المنصورة يفوز بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بمسابقة Dell Technologies-2023

فاز فريق طلابي EyeEG بكلية الهندسة بجامعة المنصورة للمرة الأولى في جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمسابقة Dell Technologies-2023 من ضمن ٢٧٥ مشروعا من ٢٩ دولة حيث أطلقت شركة Dell Technologies مسابقة مشاريع التخرج السنوية لطلاب المرحلة الجامعية من جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

فيما شارك فريق من كلية الهندسة بجامعة المنصورة بمشروع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء لتنفيذ تقنيات الجيل الخامس من منظومات الاتصالات.

مثل الفريق طلاب من خريجي قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم المهندس أحمد السيد، المهندس عبد الرحمن بيبرس، المهندس محمد طه، المهندس مغفرة شريف، المهندس شموع محمد، المهندس حبيبة أحمد، المهندس يسرا السيد تحت اشراف الدكتورة نهله بشري المدرس بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بمشاركة المهندس داليا طارق.

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