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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطلين بدمياط لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

ضبط عاطلين بدمياط
ضبط عاطلين بدمياط لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية. 

وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

قد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المخدرات عاطلين بدمياط غسـل 20 مليون جنيه الاتجار في المواد المخدرة
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