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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«التعليم اللبنانية» تقرر تأجيل بدء العام الدراسي لأكتوبر المقبل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية
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قرر وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبى تأجيل بدء الدراسة فى لبنان ليبدأ التدريس للعام الجديد اعتبارا من يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل لكافة الصفوف في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

وجاء ذلك قرار الوزير قبل أيام من الموعد الأساسى لبدء الدراسة، حيث أكد ضرورة أن يسبق بدء العام الدراسى صدور القرار المتعلق بإعطاء التعويضات المالية (الإنتاجية) وكيفية صرفها.

كما قرر «الحلبي» تأجيل بدء الأعمال التحضيرية للعام الدارسى من الرابع من شهر سبتمبر الجارى حتى الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري، على أن يكون الحضور إلزاميًا فقط فى ذلك اليوم لجميع المدرسين والأساتذة المعينين.

وواجه العام الدراسى السابق فى لبنان تحديات كبيرة بسبب إضراب المعلمين لعدة شهور احتجاجا على الأجور.

لبنان تأجيل الدراسة وزير التربية والتعليم العالى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبى
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