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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون لوضع ترتيبات المرحلة المقبلة

فيتوريا
فيتوريا
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يعقد البرتغالي روي فيتوريا، اجتماعا خلال اليومين المقبلين بين الجهاز الفنى لبدء توزيع المهام مبكرا على أفراد الجهاز، خاصة وأن الدورى سينطلق خلال أيام وسيتم مراقبة كافة اللاعبين بدقة لتحديد العناصر الأساسية للفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها مهمة للغاية مع اقتراب بطولة الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.
ومن المقرر ان يغير البرتغالي اسلوبة بشكل كبير بعد الهزيمة من منتخب تونس وديا. 
وسيراقب فيتوريا كافة اللاعبين لاختيار الافضل من بينهم للمعسكر المقبل.

البرتغالي روي فيتوريا اجتماع المعسكر المقبل
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