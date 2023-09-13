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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

تاريخ مشاركات الأهلي
تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي
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يستعد الفريق النادي الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002  - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 -  الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 -  الأهلي 1 /1 وفاق سطيف  - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 -  الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح

 

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