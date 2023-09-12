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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (5) قضايا متنوعة.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2274) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (263) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (8) قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المنافذ الداخلية المستندات جرائم الهجرة غير الشرعية
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