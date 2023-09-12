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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الصحفيين" تعرب عن تضامنها مع الشعبين المغربي والليبي وتعزيهما في ضحايا الكوارث الطبيعية

مبنى الصحفيين
مبنى الصحفيين
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أعربت نقابة الصحفيين عن خالص تعازيها للشعبين الشقيقين في المغرب وليبيا بسبب كارثتي الزلزال والإعصار المدمر اللتان خلفتا آلاف الضحايا من الأشقاء في البلدين.

وتعزي النقابة الشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من مدن شرق ليبيا. وتعرب عن تضامنها الكامل مع الضحايا، وتتضرع إلى الله بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة.

كما أعربت نقابة الصحفيين عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة آلاف الضحايا، ودمر العديد من المدن والقرى المغربية.

ودعت النقابة المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية كافة إلى المسارعة بتقديم يد العون والمساعدة للمنكوبين في البلدين.

الصحفيين تعزي ليبيا المغرب
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