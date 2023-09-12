ممدوح عباس وانتخابات الزمالك.. الرئيس الأسبق يلمح لدعم قائمة لبيب

أُغلق مساء الأحد الماضي، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك، وشهد باب التقدم هدوءا على عكس المتوقع بعد غياب مرتضى منصور للمرة الأولى منذ سنوات، واستمرارغياب ممدوح عباس عن المشهد الانتخابي.

وعلى الرغم من استمرار، غياب ممدوح عباس عن المشهد الانتخابي، إلا أنه دائمًا ما يتواجد لدعم المرشح لمنافس لمرتضى منصور، كما حدث في انتخابات النادي الماضي، ودعم قائمة الكابتن أحمد سليمان.

وألمح عباس، إلى دعم حسين لبيب، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: «عندما سُئِلت؛ الى أي القوائم تنحاز وتساند وتؤيد وتدعم في انتخابات نادي الزمالك؟ كانت اجابتي تلقائية “اللبيب بالإشارة يفهم”.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في بطولة كأس الكونفيدرالية، ويسجل الفريق الأبيض مشاركته الرابعة في الإفريقية بمسمها الحديث.