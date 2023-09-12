جامعة حلوان تنظم قافلة طبية لمنطقة زهور 15 مايو للكشف على المواطنين

نظم النشاط الاجتماعي بجامعه حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فعاليات القافله الطبيه التوعوية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانًا متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنه والنساء.

وتم خلال القافله الكشف عن مرض القدم السكري والأمراض المزمنه مثل السكر والضغط والتوعية من مخاطرهم، حيث تعقد القوافل الطبية بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، ولنشر الوعي وتعظيم الدور المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة خاصة في أسبوع شباب الجامعات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين. .

وشارك في القافله 18 جامعه من الجامعات المشاركه في أسبوع شباب الجامعات، الذين قدموا ادويه وشاركوا في القافله، حيث تأتي هذه القافله ضمن المسابقات التي يعقدها النشاط الإجتماعي لاختيار أفضل الطلاب الذين تفاعلوا وعملوا خلال القافله وذلك على مستوى الجامعات المصريه، وتقام فعاليات مسابقات النشاط الاجتماعي تحت إشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أ. عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعقدت القافلة برئاسة الدكتوره رشا رفاعي القائم بعمل عميد كليه الطب جامعه حلوان ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبه والدكتورة ياسمين عمروسي أستاذ مساعد بكليه الطب والدكتور أسامة حجازي المدرس بكليه الطب، واطباء من مستشفى بدر الجامعي بالكشف على مايفوق ٣٠٠ حالة وصرف العلاج لهم.

هذا ويرأس تحكيم مسابقه القوافل الطبية الدكتورة ياسمين عمروس الأستاذ المساعد بكلية الطب وعضوية الدكتورة صفاء طوبار الاستاذ بكليه الصيدلة والدكتور محمد سمير كليه الخدمه الاجتماعيه والدكتور أحمد عبد المحسن مدرس كليه الصيدله والدكتور اسامه حجازي مدرس بكليه الطب.