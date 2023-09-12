القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.