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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار.  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة الحفر والتنقيب عن الآثار
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