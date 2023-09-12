رئيس المجلس الانتقالي في النيجر يستقبل وفدا وزاريا من مالي

استقبل رئيس المجلس الانتقالي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، وفدًا وزاريا من مالي برئاسة وزير الدولة وزير الإدارة الترابية العقيد عبد الله ميغا، ووزير الخارجية عبد الله ديوب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكر مراسل "روسيا اليوم" أن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى مجالات التعاون بين البلدين واستعراض الوضع في منطقة الساحل.

وأفاد الوزير ميغا لوسائل الإعلام بأنه سلم رسالة خطية من الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي جويتا، إلى الجنرال عبد الرحمن تشياني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.